НАТО должно создать больше "стратегических трудностей" для РФ – МИД Швеции

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что страны НАТО должны стремиться создать больше "стратегических трудностей", чтобы обуздать поведение России, сообщает Европейская правда.

По его словам, первым приоритетом должно быть прекращение агрессии РФ против Украины, где, по мнению главы МИД Швеции, Альянс делает недостаточно.

"Мы должны понять, что Россия – это сосед, который ведет себя безответственно, который запугивает мир безответственными ядерными угрозами и идеей воссоздания своей бывшей империи за счет независимых суверенных государств ... Мы должны положить этому конец. Мы должны создать больше стратегических трудностей для России" , – сказал Билльстрём.

Как отмечает издание Euractiv, комментарии шведского министра частично перекликаются с недавними заявлениями президента Франции Эмманюэля Макрона, который призвал к "стратегической неопределенности" в отношении России и намекнул на возможность ввода западных войск в Украину, что вызвало споры среди западных союзников.

Биллстрём заявил, что идея Макрона была бы слишком смелой для Швеции, которая вступила в НАТО лишь в марте.

"Что касается французского предложения тренировать украинский персонал на украинской земле, то для Швеции это не обсуждается" , – отметил, намекнув, что Стокгольм считает развертывание дебатов вокруг комментариев Макрона несвоевременным.

В то же время глава МИД Швеции подчеркнул, что "не все страны понимают, насколько срочно нужно действовать" в прекращении российской агрессии против Украины.

"Эти страны должны понять, что конфликт есть, и что мы должны иметь с ним дело. НАТО делает недостаточно для Украины" , – сказал Биллстрём, добавив, что вооруженные силы Украины нуждаются "больше почти всего".

По его словам, предоставление Украине большего количества военной техники "не является вопросом промышленного потенциала", а "сводится к политическому лидерству и политической воле".