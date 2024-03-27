Дополнительные 5 млрд евро прибыли от активов РФ: как их используют

Еврокомиссия считает 5 млрд евро прибыли, полученной в 2022- 2023 годах от замороженных российских активов в депозитарии Euroclear, буфером, позволяющим покрыть текущие и потенциальные судебные иски в России и других странах.﻿ Об этом сообщает Politico, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Поскольку Украина отчаянно нуждается в деньгах на боеприпасы, Еврокомиссия наконец предложила использовать 90% доходов от замороженных российских активов для покупки оружия для Киева. Это сумма от 2,5 до 3 млрд евро в год.

Но блок ограничивается доходами, полученными после 15 февраля 2024 года, даты, когда первая часть предложения была одобрена странами ЕС. Прибыль, полученная до этого момента, останется у Euroclear, брюссельского депозитария ценных бумаг.

Деньги в Euroclear

Клиринговая палата выступает в качестве хранителя активов на общую сумму 37,6 триллиона евро, которые приносят прибыль. Из этой суммы 192 млрд евро - это российские государственные активы, которые были заморожены вскоре после начала войны в феврале 2022 года.

По мнению Еврокомиссии, 5 млрд евро, удержанные Euroclear, являются буфером, позволяющим оплатить текущие и потенциальные судебные иски в России и других странах.

"Прибыль за 2022–2023 годы, связанная с российскими иммобилизованными активами, отделена от прибыли, полученной в рамках "обычного бизнеса. Мы не распределяем эту прибыль среди акционеров и сохраняем ее до тех пор, пока не будут предоставлены дальнейшие указания" , - заявила Euroclear в письменном ответе Politico.

Средства предназначены для "расходов, рисков и убытков, понесенных центральными депозитариями ценных бумаг… из-за войны в Украине", говорится в предложении ЕС, которое еще не обнародовано.

Позиция Украины

По состоянию на февраль российские компании подали в России 94 иска с требованием вернуть деньги компании Euroclear, которая действует в соответствии с бельгийским законодательством, после того, как их инвестиции и прибыль в Европе были заморожены, сообщил бельгийский чиновник, знакомый с ходом разбирательства и говоривший на условиях анонимности.

Украина не верит в этот аргумент, а министр юстиции Денис Малюська назвал его "ошибкой" во время дискуссии в Брюсселе на прошлой неделе.

"Я никогда не слышал, что 5 миллиардов евро - это буфер для Euroclear" , - сказал Малюська, отвечая на вопрос Politico.

По его словам, это слишком большая сумма денег, чтобы служить буфером для любого потенциального судебного процесса. Украинские официальные лица заявили, что эта сумма также не соответствует тому факту, что Euroclear понесла потерю дохода всего в 34 млн евро в результате прямых последствий войны, заявила генеральный директор компании Лив Мострей.

Но эксперты по правовым вопросам отметили, что конфискация прибыли задним числом была бы юридическим минным полем - и это объясняет, почему предложение Еврокомиссии не распространяется на доходы, полученные в 2022 и 2023 годах.

"Существуют очень ограниченные обстоятельства, при которых правила могут применяться задним числом" , - сказал Малюська.

Предложение Еврокомиссии

Юридический текст включает в себя несколько других уступок для Euroclear. Согласно документу, финансовое учреждение может бессрочно удерживать 3% выручки "для обеспечения эффективности своей работы".

Помимо денежной суммы в 5 млрд евро, Euroclear может воспользоваться страховой сетью в размере 10% прибыли, полученной после 15 февраля 2024 года, в качестве дополнительной гарантии. В крайнем случае, финансовое учреждение может попросить ЕС дополнить эту сумму.

По словам представителя ЕС, если юридические риски не материализуются к 2027 году, Euroclear должна будет передать ЕС 10-процентную страховку, но не 5 млрд евро прибыли, полученной в 2022 и 2023 годах.