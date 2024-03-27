Стоимость нефти снижается на фоне роста запасов в США

Цены на нефть опускаются в среду по данным Американского института нефти (API), показавшим существенный рост запасов в США, сообщает Enkorr.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7.10 по киевскому времени составляет $85,54 за баррель, что на $0,71 (0,82%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,5 (0,6%), до $86,25 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене в настоящее время на $0,61 (0,75%), до $81,01 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,33 (0,4%) до $81,62 за баррель.

По оценкам API, запасы нефти в Штатах на неделе, завершившейся 22 марта, увеличились на 9,337 млн баррелей – это максимальный рост с середины февраля 2023 года.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранят нефть, торгуемую на Nymex, увеличились на 2,4 млн баррелей, сообщил API.

Официальные данные о резервах энергоносителей в США будут обнародованы Министерством энергетики страны в 16:30 по Киеву.

Нефтяной рынок продолжает следить за геополитической ситуацией и ждет новости от ОПЕК+.

Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, предположительно, сохранят действующие ограничения добычи. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, страны ОПЕК+ пока не видят необходимости менять объемы производства.