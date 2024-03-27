Российские пропагандисты разгоняют фейк о том, что западные страны якобы «смирились с потерей Левобережья Украины».﻿ Однако такие тезисы являются ложью и направлены на деморализацию украинцев. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, сообщает Зеркало недели.

Кремлевские СМИ заявляют, что планы по размещению французских войск на территории Украины вдоль границы с Беларусью или на правом берегу Днепра свидетельствуют о том, что Запад признал фактическую потерю Левобережья.

Там отметили, что подобные нарративы являются типичным для россиян и направлены на распространение паники, а также ощущения бессилия среди граждан Украины, что является составляющей спецоперации «Майдан-3».