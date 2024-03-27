РФ разгоняет фейк о том, что "Запад признал потерю Левобережья Украины"
Российские пропагандисты разгоняют фейк о том, что западные страны якобы «смирились с потерей Левобережья Украины». Однако такие тезисы являются ложью и направлены на деморализацию украинцев. Об этом пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, сообщает Зеркало недели.
Кремлевские СМИ заявляют, что планы по размещению французских войск на территории Украины вдоль границы с Беларусью или на правом берегу Днепра свидетельствуют о том, что Запад признал фактическую потерю Левобережья.
Там отметили, что подобные нарративы являются типичным для россиян и направлены на распространение паники, а также ощущения бессилия среди граждан Украины, что является составляющей спецоперации «Майдан-3».
«На самом деле вбросы о якобы грядущем захвате Харькова, Сум, Одессы, о новом наступлении на Киев не имеют реального подтверждения. Украинские военные следят за ситуацией на границах и не видят никаких признаков готовности агрессора реализовать планы диктатора Владимира Путина. Это подтверждают и западные аналитики, в частности, из Института изучения войны», – подчеркнули фактчекеры.