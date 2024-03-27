Оккупанты перекидывают много техники в сторону Бердянска – Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области фиксируется большая переброска военной техники РФ в направлении захваченного Бердянска Запорожской области. Об этом информировал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Фиксируем большую переброску техники в направлении Бердянска. Различная маркировка, включая маркировку "два треугольника" ФСБ России" , - написал он в Telegram.

По предварительным данным, пунктом назначения техники оккупантов являются города Приморск и Токмак Запорожской области.

Андрющенко отметил, что в последние недели россияне усиливают именно это направление как живой штурмовой силой, так и инженерно-логистическими подразделениями.

