Россияне ограждают бухту в Севастополе от ударов ВСУ – партизаны

Войска РФ во временно оккупированном Севастополе пытаются оградить бухту от ударов Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает﻿ партизанское движение "АТЕШ".

"После ударов СОУ крылатыми ракетами и морскими дронами по БДК "Ямал" и "Азов", командование ЧФ РФ перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту" , - информируют партизаны в Telegram.

Кроме того, армия РФ пытается ограничить доступ к 91-му причалу.