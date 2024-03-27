Россияне ограждают бухту в Севастополе от ударов ВСУ – партизаны
Войска РФ во временно оккупированном Севастополе пытаются оградить бухту от ударов Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".
"После ударов СОУ крылатыми ракетами и морскими дронами по БДК "Ямал" и "Азов", командование ЧФ РФ перекрывает ход катеров и выставляет новые заграждения на морском входе в бухту", - информируют партизаны в Telegram.
Кроме того, армия РФ пытается ограничить доступ к 91-му причалу.