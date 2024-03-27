СБУ задержала агентов, которые готовили удары по Киевской телебашне и ТЭЦ

СБУ заявила о задержании в Киеве и Одессе двух агентов ФСБ, готовивших ракетные удары по военным частям Сил обороны и объектам энергетики и телекоммуникаций в трех регионах. Задержанные собирали информацию об армейских подразделениях, обеспечивающих охрану Генштаба ВСУ, данные о Силах обороны на Полтавщине, а также Киевской телебашне и столичной ТЭЦ.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Сообщается, что сначала фигуранты пытались обнаружить места базирования украинских войск, а затем направить оккупантам соответствующие координаты для корректировки воздушных атак. Для скрытого сбора разведданных один из российских агентов устроился экспедитором в одесскую компанию, поставляющую продукты подразделениям Сил обороны.

Другой фигурант собирал информацию о техническом состоянии Киевской телебашни после ее обстрела в марте 2022 года. Также он фотографировал внешний вид одной из тепловых электростанций, обеспечивающей электричеством и теплом значительную часть столичного региона.

"По имеющимся данным, эта информация требовалась агрессору для принятия решения о корректировке повторных или осуществлении новых ударов по местной ТЭЦ и телебашне" , - сообщили в СБУ.

Агентов РФ задержали, когда они шпионили по потенциальным "целям" для оккупантов.

По данным следствия, одним из вражеских приспешников оказался инженер-технолог предприятия пищевой промышленности Одессы. Другой – 24-летний киевлянин. В конце января этого года они были дистанционно завербованы кадровым сотрудником ФСБ по Москве и Московской области. Его личность уже установлена Службой безопасности.

Оба агента действовали отдельно друг от друга и получали из России деньги за сотрудничество. Во время обысков в задержанных изъяты мобильные телефоны с доказательствами переписки с ФСБ и банковские карты, на которые поступали российские средства.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Задержанные находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.