Макрон обеспокоен угрозой поражения на выборах в ЕС – Politico

Президент Франции Эммануэль Макрон усиливает натиск своих помощников в преддверии европейских выборов, поскольку крайне правое Национальное объединение продолжает набирать, казалось бы, неудержимый импульс. Об этом пишет Politico, сообщает Новое время.

По словам нескольких французских чиновников, план Макрона по борьбе с неумолимым ростом Национального объединения в преддверии выборов в ЕС заключался в том, чтобы драматизировать борьбу с ультраправой партией, делая акцент на столкновении идеологий и российской угрозе.

Двойной целью было победить воздержавшихся и мобилизовать собственных избирателей Макрона, а также отговорить избирателей обращаться к конкурирующим проевропейским кандидатам, таким как социалист Рафаэль Глюксманн и экологи.

Но за несколько недель кампании, согласно последним опросам, эта стратегия не принесла результатов, и уже начинают раздаваться тревожные звонки.

Согласно недавнему исследованию IFOP, ультраправые, возглавляемые президентом Национального ралли Джорданом Барделлой, набрали 30% голосов против 21% у коалиции Макрона, а Глюксманн набрал 11%.

Издание пишет, что с падающими рейтингами популярности и растущим государственным дефицитом Макрону и его партии предстоит нелегкая борьба за возвращение поддержки. И их ответ на неумолимый рост Национального объединения — это жесткий отпор.