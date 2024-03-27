В Запорожье частично возобновляют смешанный формат обучения

Школьники из первых 24 учебных заведений в Запорожье возвращаются к обучению. Данная инициатива вызвана требованием родителей установить смешанный формат обучения в школах областного центра. Об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВД Ивана Федорова.

По словам Федорова, следующим шагом после консультаций с местными властями, педагогами и правоохранительными органами станет утверждение этого решения на Совете обороны, заседание которого состоится в ближайшие дни.

Он отметил, что переход на смешанный формат осуществляется исключительно по желанию родителей.

"Начнут работу в таком формате только те заведения, которые имеют оборудованные укрытия" , - отметил глава ОВА.

С педагогами и школьниками будут проведены учения по поведению во время экстренных ситуаций, добавил он.