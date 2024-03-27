Samsung Pay прекратит поддержку карт российской системы "Мир"

Платежная система для мобильных устройств Samsung Pay прекратит работу с картами российской платежной системы "Мир", сообщает Экономическая правда.

"С 3 апреля 2024 года добавление и использование карт "Мир" в Samsung Pay будет недоступно" , - говорится в заявлении.

Все карты, привязанные к Samsung Pay будут автоматически отвязаны 3 апреля.

Напомним, карточки российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года.