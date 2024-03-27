В Аргентине хотят уволить 70 тысяч госслужащих – Bloomberg

Президент Аргентины Хавьер Милей планирует уволить 70 000 государственных служащих в ближайшие месяцы, что является одним из примеров того, как либертарианский подход предлагает сократить непомерно раздутый государственный аппарат.﻿ Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Помимо сокращения рабочих мест, Милей сообщил, что он приостановил общественные работы, прекратил финансирование местных правительств и отменил более 200 000 планов социального обеспечения, которые он назвал коррумпированными.

Все это является частью его стратегии, направленной на достижение фискального баланса любой ценой в этом году.