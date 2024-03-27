В Воздушных силах назвали причины применения "Цирконов" россиянами

Возможно применение Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» может означать, что у нее возник дефицит других типов ракет, также таким образом российская армия может проверять украинскую систему ПВО. Об этом сказал спикер Воздушных Сил Украины Илья Евлаш, сообщает Радио Свобода.

Однако, по его словам, в научно-исследовательском экспертном центре устанавливают, действительно ли во время последних атак по Украине российская армия применила «Циркон».

«То, что они их применяют, вероятнее всего, свидетельствует о том, что у них уже есть дефицит оружия, иначе они бы их не использовали. Вообще этот тип ракет является противокорабельным, и он применяется только в редких случаях, используются различные пусковые установки, типа «Бастион», «Бал». Однако мы можем сказать о том, что если бы у них, например, было достаточно другого типа ракет – крылатых ракет «Калибров», «Искандеров», других ракет – они бы применяли их» , - говорит Евлаш.

«Это достаточно сложная ракета, достаточно дорогая, достаточно мощная… В том числе это может быть как и определенный эксперимент – проверить нашу систему ПВО, где, что и как защищено, как прикрыто, чтобы в дальнейшем уже использовать это при планировании их последующих воздушных атак» , – подчеркнул спикер.

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