В ВСУ объяснили, как удается сбивать российские ракеты "Циркон"
Украина располагает необходимыми средствами для того, чтобы сбивать российские противокорабельные гиперзвуковые ракеты ЗМ22 "Циркон". Об этом заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Как пояснил Евлаш, скорость гиперзвукового оружия составляет более 5 махов. 1 мах - это около 1,2 тысячи километров в час.
"Это очень-очень быстрое оружие. Если мы говорим о "Цирконах", то это примерно 8-9 махов. Это невероятно быстро. Однако когда эти ракеты заходят на ударную траекторию, их скорость падает. Она становится дозвуковой. Где-то 4,5 маха", - рассказал спикер Воздушных сил.
Он добавил, что, когда скорость "Циркона" составляет около 4,5 маха, Украина применяет противобаллистические комплексы для ее сбивания. Речь идет, например, о SAMP/T или Patriot.
Недавно СМИ заявили о том, что Российская Федерация во время атаки против Украины, 7 февраля, могла применить противокорабельную гиперзвуковую ракету СМ22 "Циркон". Повторно враг применил вышеупомянутую ракету уже 25 марта. Тогда эксперты смогли собрать большее количество обломков и лучше исследовать ракету.