Минэнерго сообщило об аварийных отключениях в четырех регионах
В четырех областях Украины используются аварийные отключения электроэнергии. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.
"В минувшие сутки из-за значительных повреждений и невозможности передать необходимые объемы электроэнергии по указаниям диспетчеров НЭК Укрэнерго применялись почасовые и аварийные отключения электроэнергии в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и в пиковые часы в Хмельницкой области", - информируют энергетики.
При этом отмечено, что дефицита электроэнергии нет. Аварийная помощь не будет привлекаться. На текущие сутки планируется коммерческий импорт электроэнергии – импорт 12 702 МВт·ч. Экспорт не предполагается.