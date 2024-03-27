Минэнерго сообщило об аварийных отключениях в четырех регионах

В четырех областях Украины используются аварийные отключения электроэнергии. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

"В минувшие сутки из-за значительных повреждений и невозможности передать необходимые объемы электроэнергии по указаниям диспетчеров НЭК Укрэнерго применялись почасовые и аварийные отключения электроэнергии в Одесской, Харьковской, Днепропетровской и в пиковые часы в Хмельницкой области" , - информируют энергетики.

При этом отмечено, что дефицита электроэнергии нет. Аварийная помощь не будет привлекаться. На текущие сутки планируется коммерческий импорт электроэнергии – импорт 12 702 МВт·ч. Экспорт не предполагается.