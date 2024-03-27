Суд обязал УПЦ МП вернуть государству Успенский собор в Каневе

Суд обязал Киевскую митрополию УПЦ (МП) вернуть в государственную собственность Успенский (Георгиевский) собор XII века в Каневе Черкасской области, являющийся объектом культурного наследия национального значения. Ссылаясь на Офис генерального прокурора, сообщает Лига.net.

По данным правоохранителей, исполнительный комитет Каневского городского совета в 2003 году предоставил разрешение УПЦ (МП) оформить право собственности на памятник, что стало основанием для регистрации права коллективной собственности.

В ОГП отметили, что прокуроры в суде доказали незаконность передачи здания Успенского собора. Правоохранители отметили, что законодательством установлен прямой запрет отчуждения памятников культурного наследия, находящихся в государственной собственности.

Суд признал незаконными и отменил решение исполкома Каневского горсовета, свидетельство о праве собственности на здание за УПЦ (МП), а также отменил государственную регистрацию вещного права на объект культурного наследия национального значения.

Ориентировочная стоимость здания собора составляет более 8,5 млн гривен.