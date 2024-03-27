Boeing потребовал от Virgin Galactic уничтожить все данные об их партнерстве

Авиационная компания Boeing подала иск против космического предприятия Virgin Galactic из-за нарушения коммерческой тайны. Об этом пишет Gizmodo, сообщает Лига.net.

Эта тайна касается разработки нового космического корабля, над которым компании работали совместно. В иске Boeing заявляет, что Virgin Galactic нарушает соглашение, обмениваясь конфиденциальной информацией, и просит суд издать приказ, запрещающий использование этих данных.

В июле 2022 года Virgin Galactic заключила соглашение с компанией Aurora на разработку нового космического корабля. Космическая компания находится в процессе создания новой модели космического самолета под названием Delta. Кроме того, они работают над модернизированной версией своей базовой модели Eve. Ожидается, что испытания нового космического корабля Delta начнутся в 2025 году, а коммерческие полеты – в 2026 году.

В своем иске Boeing утверждает, что Virgin Galactic нарушает сделку, сохраняя коммерческую тайну и не выполняя обязательных условий по ее уничтожению. Boeing считает, что такие действия наносят ущерб их интеллектуальной собственности и использованию собственных коммерческих тайн.

В ответ на иск представитель Virgin Galactic заявил, что этот иск не соответствует фактам и закону и компания будет защищать себя в суде.