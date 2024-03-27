Специалист о ракете "Циркон": Летит не туда, куда надо

Руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Андрей Кульчицкий заявил, что определенную боевую задачу ракеты "Циркон", которыми РФ атаковала Киев 7 февраля и 25 марта, не выполняет. В частности, по его словам, она "летит не туда, куда нужно", сообщает Суспільне.

Об этом он рассказал по результатам экспертизы обломков "Циркона".

"Боевую задачу указанная ракета не выполняет. Все что заряжено, все характеристики "супер", "гипер" - все это слова, а на самом деле к боевому применению ракете еще идти и идти. Она летит не туда куда надо, выполняет не ту работу, чтобы которой приспособлена" , - сказал он.

Эксперт отметил, что украинское ПВО способно их сбивать. По его словам, на одном из обломков, пораженной 25 марта ракеты отчетливо видно, что она была сбита системой Patriot.