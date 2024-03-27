Стали известны возможные потери Украины от торговой сделки с ЕС

Председательство Бельгии в Совете ЕС обновило проект соглашения, предусматривающего продление беспошлинной торговли с Украиной. ﻿﻿Ссылаясь на собеседников в дипломатических кругах Евросоюза, знакомых с ходом дискуссий, сообщает Радио Свобода.

Частично учтены требования Польши и Франции – обновленный базовый период, который будут учитываться, определяя объемы поставок украинской агропродукции. Ориентироваться предлагают не только на 2022 и 2023 годы, но и на вторую половину 2021-го.

Против выступала Украина, поддерживаемая рядом государств ЕС, выступая за предоставление ей возможности самостоятельно зарабатывать средства на продажи, в частности, своей агропродукции. Предыдущий проект договоренности, согласованный с Европарламентом, предполагал, что квоты на следующий период, который начнется с июня этого года, будут рассчитывать исходя из объемов украинского агроимпорта за 2022-2023 годы, когда для него уже действовали льготы – отсутствие пошлин и квот.

Льготный режим, а также заблокированный морской коридор и появление так называемых «полос солидарности» – сухопутных путей в ЕС, которыми из Украины «освобождали» ее агропродукцию, способствовали увеличению ее потока в Евросоюз. В 2021-м, довоенном году, этих факторов не было, а значит, объемы поставок существенно отличались.

По оценкам Еврокомиссии, озвученным на закрытом заседании послов стран-членов ЕС, которым представили обновленный проект соглашения, Украина потеряет 86 миллионов евро, если второе полугодие 2021-го будут брать также за основу расчетов. В целом же ограничения, основанные на оценках импорта за половину 2021, 2022 и 2023 годов, оценили в 331 миллион евро потерь для украинского бюджета. Польша и Франция, сообщил собеседник Радио Свобода, поддержали обновленный вариант соглашения, заручившись поддержкой ряда стран ЕС, включая Италию, Венгрию, Австрию. Против поправок выступают Германия, Нидерланды, Финляндия, страны Балтии, Люксембург.

5 июня 2024 года истекает срок действия мер ЕС по либерализации торговли для Украины в условиях войны со стороны России. В настоящее время продолжаются дискуссии вокруг их удлинения. Есть предварительное согласие Совета ЕС и Европарламента сделать это на условиях, которые Еврокомиссия будет быстро реагировать, если украинский импорт повлечет за собой значительные искажения на рынках стран Евросоюза.

Предусмотрено также экстренное торможение для особо чувствительных категорий сельскохозяйственной продукции – мяса птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, крупы, меда. Базовым ориентиром для этого мероприятия должны стать показатели 2022 и 2023 годов. Если импорт этих продуктов превысит средние объемы за эти два года, тарифы снова ввели бы.

Впрочем, Польша и Франция, впоследствии нашедшие поддержку и других стран ЕС, настаивали на необходимости учитывать и довоенный 2021 год, исчисляя разрешенные объемы импорта. Предварительно компромисс достигнут на том, что учитывается половина 2021-го года. Окончательное согласие послы стран-членов могут дать в среду, 27 марта. Решение еще предстоит одобрить Европарламенту. Его последняя пленарная сессия перед выборами, а затем и обновлением состава законодательного органа ЕС – в апреле.

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