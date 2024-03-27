В Польше запустили "коалицию бронетехники" для помощи Украине
В Варшаве 26 марта состоялось первое заседание представителей стран-участниц "коалиции бронетехники" в поддержку Украины., сообщает Европейская правда.
На встрече выработали консолидированную позицию по усилению технического парка ВСУ определенными образцами бронетехники и организации системы их ремонта.
В рамках коалиции созданы четыре синдиката, на каждый из которых возложены различные задачи: поставки вооружения и боеприпасов для западной бронетехники; техническое обслуживание и ремонт; подготовка экипажей и технического персонала; отработка эффективной тактики применения бронетехники на поле боя.
Украинскую делегацию в Варшаве возглавил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк.
"Коалиция бронетехники" ставит целью усилить бронированный щит Сил обороны Украины, совместными усилиями повысить способности нашего войска в борьбе с российским агрессором, обеспечить эффективное функционирование, техническое обслуживание, ремонт образцов техники и вооружения, предоставленных нам союзниками", – подчеркнул Гаврилюк.
В долгосрочной перспективе страны-участницы "танковой коалиции" и "коалиции бронетехники" помогут в создании будущего бронированного парка техники ВСУ и наладят с Украиной инновационно промышленное партнерство.
Инициировали создание "коалиции бронетехники" Польша и Германия и поддержали Великобритания, Швеция и Италия.