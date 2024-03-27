Турция заявила об использовании "новых методов дипломатии" ради мира в Украине и Газе

Турция прилагает усилия для достижения мира в Украине, в Газе, на Южном Кавказе, в Ираке, Ливии и на Балканах, используя для этого новые и до сих пор неиспытанные методы дипломатии. Цитирует заявление министра иностранных дел Турции Хакана Фидана TRT Haber, сообщает Укринформ.

“Сегодня, несмотря на разные сложные условия, мы стремимся к миру в Украине, в Газе, на Южном Кавказе, в Ираке, Ливии и на Балканах, а с другой стороны, мы делаем все возможное, чтобы защитить наше выживание, наших соотечественников и наших братьев по вере. Мы мобилизуем все возможности дипломатии с помощью новых и неиспытанных методов” , - сказал министр, не указав, о каких именно методах идет речь.

Министр положительно оценил решение Совета Безопасности ООН, требующее немедленного прекращения огня в Газе в течение месяца Рамадан, а также предоставления гуманитарного доступа в Газу.

“На этот раз даже Америка не смогла предотвратить принятие решения. Израиль остался наедине со своей жестокостью” , - прокомментировал ситуацию Хакан Фидан.

Ранее МИД Турции выступил с заявлением и призвал международное сообщество "занять общую позицию против Израиля, чтобы положить конец гуманитарной катастрофе в Газе и найти окончательное решение израильско-палестинского вопроса".

Как сообщалось, 25 марта Совет Безопасности ООН принял резолюции с призывом к немедленному прекращению огня между группировкой ХАМАС и Израилем во время Рамадана и с требованием освобождения заложников и расширения потока гумпомощи в Газу.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан говорил, что российско-украинская война переросла в противостояние на истощение и нет оснований ожидать ее завершения в этом году.