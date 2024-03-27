Агентство оборонных закупок приобретет 4000 беспилотников для ВСУ – Минобороны

"Агентство оборонных закупок" министерства обороны Украины закупит 4000 беспилотных авиационных комплексов для ВСУ через систему Prozorro. Речь идет о 3000 БпАК типа DJI Mavic 3E и 1000 БпАК типа DJI Mavic 3 Thermal с дополнительными комплектующими.

Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Пока это пятая часть от 20000 дронов, которые Агентство запланировало приобрести в рамках рамочных соглашений. В то же время, эти объемы могут увеличиться.

"В современной войне дроны – неотъемлемая составляющая. Они становятся нашими глазами и крыльями на поле боя. Активная интеграция беспилотных авиационных комплексов в Вооруженные силы Украины – это шаг вперед в национальной безопасности и обороне" , – сказал замминистра обороны Дмитрий Клименков.

В системе Prozorro опубликовано 15 отборов на поставку 200 БпАК типа DJI Mavic 3E (всего 3000 штук) и 5 отборов на 200 БпАК типа DJI Mavic 3 Thermal (1000 штук). Ожидаемая стоимость закупок рассчитана на основе цены в 133 тысячи гривен за один Mavic 3Е и 198 тысяч гривен за один Mavic 3 Thermal (без НДС).

"Чтобы поставлять как можно большее количество дронов для ВСУ, важно максимально эффективно тратить ресурсы. И использование Prozorro позволит нам обеспечить конкуренцию поставщиков и получить самые выгодные цены в этих закупках" , - подчеркнула директор "Агентства оборонных закупок" Марина Безрукова.

В Минобороны отмечают, что раздел закупки на отдельные отборы по 200 дронов позволит привлечь к закупкам большее количество участников, которые не могут обеспечить все количество, а также диверсифицировать источники поставок. Принять участие в этих закупках смогут все поставщики, прошедшие квалификацию в рамочных соглашениях по закупкам БпАК Mavic 3Е и Mavic 3 Thermal. Податься на них можно в любой момент.

"Новая процедура рамочного соглашения в Prozorro позволяет оборонным заказчикам проводить конкурентные закупки, не обнародуя при этом чувствительную информацию. В системе можно будет увидеть ставки участников и цену, полученную в результате торгов, что позволит обществу быть уверенным в отсутствии переплат".