В ЕС рассказали о дискуссиях вокруг "торгового безвиза" с Украиной

Страны Евросоюза продолжают обсуждать так называемые автономные мероприятия торговли с Украиной по определенным видам сельхозпродукции. Бельгия надеется, что удастся сохранить сбалансированный подход, сообщает Укринформ.

Об этом в Брюсселе накануне заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) заявил Дэвид Кларинвал, вице-премьер-министр, министр среднего класса, малых и средних предприятий, самозанятости, сельского хозяйства, институциональных реформ и демократического восстановления председательствующей в Евросоюзе Бельгии.

На вопрос корреспондента, возможны ли изменения в достигнутой политической договоренности, Кларинвал ответил, что Бельгийское председательство в ЕС надеется, что в результате дискуссии будет сохранен сбалансированный подход, который будет учитывать одновременно интересы Украины и защищать европейский рынок.

«Я могу сказать, что председательство достигло предварительного соглашения с Европейским парламентом и Европейской комиссией в ночь на 20 марта. Это была очень важная тема. В результате был достигнут очень щепетильный баланс между тем, чтобы продолжать поддержку Украины, помочь ей получать поступления и одновременно защитить европейский рынок. Это соглашение действует, но все еще обсуждается; несколько делегаций подняли вопрос о ситуации на рынке ЕС» , - отметил бельгийский чиновник.

Он отметил, что страны-члены продолжают обсуждение на основе уже достигнутого сбалансированного соглашения, но в него по результатам дискуссии все еще могут быть внесены изменения.

Бельгийский министр сообщил, что вчера в Брюсселе состоялось заседание Совета министров ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству, в ходе которого европейские члены правительства провели сессию при участии министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского.

«Мы выслушали Сольского, что он думает о ситуации в сельском хозяйстве Украины в этот момент. Известно, что Россия использует зерно в качестве оружия против Украины. Совет министров ЕС подтвердил свою поддержку Украине и ее народу. После выступления украинского министра состоялся традиционный обмен мнениями по поводу текущей ситуации на аграрном рынке ЕС, учитывая российскую агрессию против Украины. Министры рассмотрели среднесрочные и долгосрочные меры, которые помогут ЕС реагировать на кризисы на рынке в будущем» , - сказал Кларинвал.

Он отметил, что Бельгийское председательство в ЕС по-прежнему настроено на продолжение консультаций со странами-членами, а также с другими институциональными игроками ЕС для окончательного согласования продолжения торговой либерализации с Украиной на основе уже достигнутого сбалансированного решения.