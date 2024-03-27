Польша удвоит вклад в инициативу по снарядам для Украины – МИД

Польша удвоит вклад в чешскую инициативу по закупке артиллерийских снарядов для Украины.﻿ Об этом заявил министр обороны Польши Радислав Сикорский, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"В последние 48 часов было принято решение удвоить наш вклад в инициативу Чехии" , - заявил он.

Выступая перед журналистами в Риге вместе со своим латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем, Сикорский отказался назвать конкретный объем финансирования.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага нашла около 800 тысяч боеприпасов, которые можно передать Украине вне стран Евросоюза. Но для поставок требуется финансирование. Ряд стран Запада уже объявили о том, что присоединяются к инициативе Чехии. Они выделили на закупку снарядов средства.