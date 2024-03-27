РФ дистанционно минирует приграничье Украины "шариковыми" авиабомбами - ГСЧС

Россияне применяют при ударах по приграничной Украине шариковые авиабомбы – таким образом оккупанты дистанционно заминируют украинские территории.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Это шариковые осколочные авиационные бомбы ШОАБ-0,5. Ими враг дистанционно минует нашу землю. Внешне они похожи на небольшой мячик серебристого цвета. Своим видом могут привлекать внимание детей. Поэтому предупредите об опасности близких" , – говорится в сообщении.

В ГСЧС отмечают, что одна кассета РБК-500 содержит 565 шариковых авиабомб ШОАБ-0,5 массой по 400 граммов каждая. Шариковые бомбы имеют большую зону поражения: когда разлетаются и падают на землю, часть из них не детонирует. Так что от любого прикосновения могут разорваться, хотя сейсмического датчика не имеют.