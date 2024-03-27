Стало известно, когда заработает Реестр убытков от агрессии РФ

Реестр ущерба в результате российской агрессии начнет принимать первые заявки 2 апреля 2024 года, сообщает Европейская правда.

2 апреля 2024 года Реестр ущерба от российской агрессии (сокращенное название на английском – RD4U) официально откроет процесс подачи заявлений о возмещении убытков, потерь или ущерба, причиненных российской агрессией против Украины.

Совет RD4U решил открыть реестр для подачи заявлений, доказательств и связанной информации, убедившись, что уже создана необходимая документальная и техническая база.

Историческое открытие состоится в Гааге в рамках министерской конференции "Восстановление справедливости для Украины" в присутствии генсека Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, руководителей международных организаций и топ-чиновников из более чем 60 государств.

Приоритетная категория заявителей, на которых сосредоточатся в первую очередь – люди, у которых разрушено или повреждено жилье. Ожидается, что в этой категории будет подано от 300 до 600 тысяч заявлений.

Впоследствии начнут принимать заявки по дополнительным категориям, уделяя особое внимание заявлениям от лиц, наиболее пострадавших от войны, а также заявлениям, связанным с повреждением или разрушением объектов критической инфраструктуры Украины.

"Такой поэтапный подход позволит Реестру организовать эффективную подачу заявлений, а также подготовить собственные системы для как можно более быстрой обработки заявлений и внесения их в Реестр" , – пояснили в пресс-службе.

Заявления будут подаваться в RD4U через "Дію" – мобильное приложение или веб-портал.