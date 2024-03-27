В Европоле произошла массовоя утечка личных данных - Politico

Европол расследует инцидент с исчезновением конфиденциальных данных высших должностных лиц ведомства. Эти данные должны храниться под замком, в безопасной камере хранения внутри штаб-квартиры Европола в Гааге. Об этом пишет Politico, сообщает Укринформ.

Отмеченное событие спровоцировало кризис в полицейском управлении ЕС, отмечает издание.

Согласно внутреннему документу ведомства, с которым ознакомилось Politico, и разговорам с нынешними и бывшими сотрудниками, печатные личные данные исполнительного директора Европола Кэтрин Де Болле и других чиновников исчезли еще до сентября.

"6 сентября 2023 года директорат Европола был проинформирован об исчезновении личных документов нескольких сотрудников Европола" , - говорится в сообщении.

Когда чиновники проверили все записи ведомства, они обнаружили "дополнительные отсутствующие файлы".

"Учитывая роль Европола как правоохранительного органа, исчезновение личных дел сотрудников является серьезным инцидентом с нарушением безопасности и конфиденциальности личных данных" , - говорится в записке, опубликованной на внутренней системе доски объявлений и датированной 18 сентября.

Европол является одним из самых крупных ведомств ЕС. Он координирует крупные международные расследования и операции в сотрудничестве с национальными полицейскими органами и партнерами, такими как Интерпол и ФБР США.

Politico пообщалось с четырьмя действующими и бывшими сотрудниками Европола, которым известно об этом инциденте. По словам чиновников, некоторые утраченные документы были обнаружены благодаря жителю Гааги: он нашел документы брошенными в общественном месте и принес их в местный полицейский участок.

Собеседники издания уточнили, что личные дела принадлежали исполнительному директору Европола Катрин Де Болле и трем ее заместителям Юргену Эбнеру, Андрею Линцу и Жан-Филиппу Лекуфу. После этого руководителя отдела кадров агентства Массимилиано Беттина отправили «в административный отпуск».

Пропавшие файлы могут содержать информацию о заявке на работу чиновника, соответствующее обучение, даты рождения, семейное положение, детей, текущий адрес и другую типичную информацию, хранящуюся отделом кадров, сказал один из чиновников.