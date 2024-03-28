Курс валют НБУ на 28 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 28 марта 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 27 марта, снизился до отметки 39.2273 за 1 доллар.
Евро подешевел на 25 коп до 42.4420 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 22 коп до 49.5049 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 28 коп до 43.2662 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 9.8329 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.227300
|EUR
|Евро
|42.442000
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.504900
|CHF
|Швейцарский франк
|43.266200
|PLN
|Польский злотый
|9.832900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.