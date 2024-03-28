Close button

Курс валют НБУ на 28 марта

Курс валют НБУ на 28 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 28 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 27 марта, снизился до отметки 39.2273 за 1 доллар.

Евро подешевел на 25 коп до 42.4420 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 22 коп до 49.5049 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 28 коп до 43.2662 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 9.8329 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.227300 --0.1157
EUR Евро 42.442000 --0.2491
GBP Фунт стерлингов 49.504900 --0.2247
CHF Швейцарский франк 43.266200 --0.2837
PLN Польский злотый 9.832900 --0.0694

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics