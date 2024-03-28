Курс валют НБУ на 28 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 28 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 27 марта, снизился до отметки 39.2273 за 1 доллар.

Евро подешевел на 25 коп до 42.4420 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 22 коп до 49.5049 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 28 коп до 43.2662 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 9.8329 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.227 300 EUR Евро 42.442 000 GBP Фунт стерлингов 49.504 900 CHF Швейцарский франк 43.266 200 PLN Польский злотый 9.832 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.