Си Цзиньпин встретился с американским бизнесом на фоне сокращения инвестиций в Китай
Лидер Китая Си Цзиньпин в среду, 27 марта, встретился с руководителями американских компаний и учёными. Пекин прилагает усилия, чтобы привлечь иностранных инвесторов и наладить отношения с Соединенными Штатами. Со ссылкой на CNN, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.
Прямые иностранные инвестиции в Китай в последние месяцы упали на 20% по сравнению с прошлым годом, поскольку замедление роста, регулятивные репрессии, обременительное законодательство о национальной безопасности и вопросы долгосрочных перспектив страны пошатнули доверие ко второй по величине экономике мира.
В группу гендиректоров компаний США вошли Криштиану Амон из Qualcomm (QCOM), Радж Субраманиам из FedEx (FDX) и Стивен Шварцман из Blackstone Group (BX).
Си призвал американский бизнес "продолжать инвестировать в Китай" и пообещал дальнейшие реформы, чтобы открыть рынки страны для иностранных компаний.
"Перспективы роста Китая яркие, мы уверены в этом", - сказал он, добавив, что экономика страны еще не достигла пика.
Си также призвал к "лучшему будущему" между Китаем и США.
"Независимо от того, идет ли речь о традиционных отраслях, таких как экономика, торговля и сельское хозяйство, или о новых сферах, таких как изменение климата и искусственный интеллект, Китай и Соединенные Штаты должны способствовать развитию друг друга", - сказал он.
Встреча в Доме народного собрания в Пекине состоялась после закрытия крупного правительственного форума, который на протяжении многих лет приглашал лидеров мирового бизнеса к общению с китайскими чиновниками.
Одной из причин напряженности в отношениях Китая и США является Тайвань.