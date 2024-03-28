Си Цзиньпин встретился с американским бизнесом на фоне сокращения инвестиций в Китай

Лидер Китая Си Цзиньпин в среду, 27 марта, встретился с руководителями американских компаний и учёными. Пекин прилагает усилия, чтобы привлечь иностранных инвесторов и наладить отношения с Соединенными Штатами.﻿ Со ссылкой на CNN, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Прямые иностранные инвестиции в Китай в последние месяцы упали на 20% по сравнению с прошлым годом, поскольку замедление роста, регулятивные репрессии, обременительное законодательство о национальной безопасности и вопросы долгосрочных перспектив страны пошатнули доверие ко второй по величине экономике мира.

В группу гендиректоров компаний США вошли Криштиану Амон из Qualcomm (QCOM), Радж Субраманиам из FedEx (FDX) и Стивен Шварцман из Blackstone Group (BX).

Си призвал американский бизнес "продолжать инвестировать в Китай" и пообещал дальнейшие реформы, чтобы открыть рынки страны для иностранных компаний.

"Перспективы роста Китая яркие, мы уверены в этом" , - сказал он, добавив, что экономика страны еще не достигла пика.

Си также призвал к "лучшему будущему" между Китаем и США.

"Независимо от того, идет ли речь о традиционных отраслях, таких как экономика, торговля и сельское хозяйство, или о новых сферах, таких как изменение климата и искусственный интеллект, Китай и Соединенные Штаты должны способствовать развитию друг друга" , - сказал он.

Встреча в Доме народного собрания в Пекине состоялась после закрытия крупного правительственного форума, который на протяжении многих лет приглашал лидеров мирового бизнеса к общению с китайскими чиновниками.

Одной из причин напряженности в отношениях Китая и США является Тайвань.