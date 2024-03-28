Германия наращивает собственный арсенал оружия – Bloomberg

Германия планирует в ближайшее время подписать ряд крупных контрактов по закупке вооружения. Таким образом, ФРГ стремится повысить уровень собственной безопасности. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на министра экономики Германии Роберта Габека, сообщает Корреспондент.

"Это необходимо сделать, учитывая "угрожающий фон" со стороны России, и не размышлять долго над этим. Это было бы наивно" , - сказал Габек.

Издание указывает, что нападение РФ на Украину 24 февраля 2022 заставило Германию пересмотреть свой подход к обороне и увеличить расходы на нее.

Правительство Германии создало специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для модернизации немецких войск, и 80% этой суммы уже заложено в бюджет. Габек заявил, что работает над альтернативными фондами, чтобы немецкие компании могли планировать более крупные заказы на оружие.

Он добавил, что процессы одобрения закупок оружия часто слишком продолжительны и их необходимо ускорить.