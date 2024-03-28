В Германии расследуют причастность сотрудников Siemens к нарушению санкций

Следователи хотят привлечь к ответственности сотрудников концерна Siemens, сознательно поставлявших газовые турбины в Крым, несмотря на эмбарго после аннексии 2014 года, сообщает Укринформ.

Газовые турбины Siemens для проекта на юге России оказались в Крыму в 2017 году. В настоящее время прокуратура предъявила обвинение пяти мужчинам, причастным к незаконным поставкам газовых турбин Siemens в Крым, среди них и нынешний сотрудник Siemens.

В общей сложности четверо немцев и один швейцарец способствовали продаже четырех газовых турбин российской государственной компании 8 лет назад, зная, что они в конечном итоге окажутся в Крыму, который был аннексирован Россией в 2014 году. Это нарушение эмбарго.

По данным прокуратуры, турбины стоимостью 111 миллионов евро были вывезены в Санкт-Петербург через порт Гамбурга в период с ноября 2015 по январь 2016 года. Вместо того чтобы установить их на юге России, как было договорено, российский заказчик Siemens установил их на двух новых электростанциях в Севастополе и Симферополе, которые обеспечивают энергоснабжение оккупированного Крыма.

Обвиняемые знали об этом пункте назначения.

Прокуроры утверждают, что мужчины действовали с намерением "получить косвенную выгоду из-за переменных компонентов заработной платы как от продажи газовых турбин, так и от обещанного контракта на обслуживание проданных газовых турбин". Можно только догадываться, действительно ли они предполагали, что поставка Siemens в Крым останется незамеченной.

Подразделение Siemens Gas Turbine Technologies, совместное предприятие с российскими "Силовыми машинами", было добавлено в Siemens Energy во время раздела Siemens в 2020 году и продано в конце 2022 года после нападения России на Украину.

Siemens и Siemens Energy ответили, что считают себя жертвой своего российского клиента "Технопромэкспорт" (ТПЭ), но сотрудничают со следователями.

Пятеро обвиняемых отрицают обвинения.

Напомним, в 2016 и 2017 годах стало известно, что несколько газовых турбин, предназначенных для Тамани на юге России, должны были быть транспортированы в Крым российским партнером в нарушение контракта. Тогда в концерне заявили, что будто это было сделано без ведома Siemens.