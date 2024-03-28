В Польше началась встреча Туска и Шмыгаля

В Варшаве началась встреча лицом к лицу премьер-министров Украины и Польши Дениса Шмыгаля и Дональда Туска, сообщает Укринформ.

Встреча началась под исполнение гимнов Украины и Польши на крыльце здания Совета министров Польши.

После встречи премьеров состоится пленарная сессия украинской и польской делегаций. После ее завершения главы обоих правительств сделают заявление для СМИ.

О прибытии украинской делегации в Варшаву также сообщил премьер Польши Дональд Туск.

"Без свободной Украины не будет безопасной Европы" , - написал он.

Ранее представитель польского премьера заявил, что не надеется, что сегодняшние украинско-польские межправительственные консультации на уровне премьер-министров обеих стран Дениса Шмыгаля и Дональда Туска принесут "какой-то прорыв".

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина признала, что в украинском правительстве не знают, как разблокировать польскую границу и не ведут такой диалог с Польшей.