Россию покинул мировой гигант по производству кирпича

Крупнейший производитель кирпича в мире австрийский концерн Wienerberge продал два своих завода в России и ушел с российского рынка. Об этом пишут росСМИ, сообщает Корреспондент.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц России, новым владельцем заводов концерна во Владимирской области и Татарстане стала фирма Строймикс, принадлежащая бизнесмену Алексею Филину. Сумма сделки не разглашается.

В Wienerberger объяснили, что уход с российского рынка связан с геополитической ситуацией.

Общие инвестиции Wienerberger в России оцениваются в 60 млн евро, а фактическая стоимость предприятий сегодня составляет около 4,5 млрд руб. Однако, по словам местных экспертов, австрийский концерн продал активы значительно ниже рынка: сумма сделки не превысила 2 млрд руб.