Минагрополитики: Для разблокирования границы с Польшей нужно дополнительное время

Министр агрополитики Украины Николай Сольский прокомментировал итоги встречи в трехстороннем формате Украина-Польша-Евросоюз с представителями профильных ассоциаций, которая состоялась накануне в Варшаве, сообщает Европейская правда.

В ходе встречи обсуждались, в частности, вопросы разблокирования границы и поиска общих позиций для разрешения кризиса. Переговоры продолжались более 6 часов.

Сольский назвал переговоры "сложным, но откровенным разговором между министерствами и ассоциациями".

"Важно, что предварительно уже обсудили варианты решения, которые вскоре будут озвучены. В то же время вопрос сложный для всех сторон и требует дополнительного времени. Спасибо каждому из партнеров за личное вовлечение в процесс поиска решений" , – отметил он.

В то же время в министерстве агрополитики сообщили, что сегодня второй день продолжаются переговоры между Украиной и Польшей по агроэкспорту.

Украинская сторона представила польским коллегам анализ экспорта в Польшу и другие страны ЕС. А также происходящие в агроэкспорте изменения с начала полномасштабного вторжения РФ, в том числе благодаря работе морского коридора.

Сегодня в Варшаве также проходят межправительственные консультации с участием премьер-министра Польши Дональда Туска и главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, где попытаются решить спорные вопросы в отношениях с соседней страной.