Минагрополитики: Для разблокирования границы с Польшей нужно дополнительное время
Министр агрополитики Украины Николай Сольский прокомментировал итоги встречи в трехстороннем формате Украина-Польша-Евросоюз с представителями профильных ассоциаций, которая состоялась накануне в Варшаве, сообщает Европейская правда.
В ходе встречи обсуждались, в частности, вопросы разблокирования границы и поиска общих позиций для разрешения кризиса. Переговоры продолжались более 6 часов.
Сольский назвал переговоры "сложным, но откровенным разговором между министерствами и ассоциациями".
"Важно, что предварительно уже обсудили варианты решения, которые вскоре будут озвучены. В то же время вопрос сложный для всех сторон и требует дополнительного времени. Спасибо каждому из партнеров за личное вовлечение в процесс поиска решений", – отметил он.
В то же время в министерстве агрополитики сообщили, что сегодня второй день продолжаются переговоры между Украиной и Польшей по агроэкспорту.
Украинская сторона представила польским коллегам анализ экспорта в Польшу и другие страны ЕС. А также происходящие в агроэкспорте изменения с начала полномасштабного вторжения РФ, в том числе благодаря работе морского коридора.
Сегодня в Варшаве также проходят межправительственные консультации с участием премьер-министра Польши Дональда Туска и главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, где попытаются решить спорные вопросы в отношениях с соседней страной.