В британской разведке предположили, что создание на временно оккупированных территориях магистерской программы по специальности Государственное и муниципальное управление может быть связано с планами российского диктатора Владимира Путина создать новую административную элиту. Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Британии, сообщает Новое время.

Разведчики отмечают, что открытие такой программы предоставит выпускникам навыки для работы на всех уровнях «власти» на временно оккупированных территориях, что может быть частично направлено на преодоление дефицита желающих и квалифицированных кадров на государственных должностях на ВОТ.

Кроме того, министр юстиции России Константин Чуйченко объявил, что Россия создала 58 федеральных пенитенциарных учреждений на захваченных территориях Украины.

По данным отчета, это является еще одним свидетельством русификаторских мероприятий, направленных на приведение правовой и политической системы временно оккупированных территорий Украины в соответствие с законодательством РФ.

Отмечается, что среди других подобных мероприятий имеется распространение российской системы правосудия, навязывание российской образовательной программы, выдача российских паспортов и развитие российских телекоммуникационных сетей.