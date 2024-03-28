Работника ТЦК будут судить за продажу "белых билетов" – ГБР

Сотрудники ДБР завершили расследование в отношении сотрудника Раздельнянского районного ТЦК Одесской области, который совместно с правоохранителем обещали за деньги помочь избежать мобилизации.

Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Отмечается, что обвинительный акт был направлен в суд.

"Установлено, что работник военкомата через своего знакомого правоохранителя предложил военнообязанному мужчине "помочь" в выдаче документов о непригодности к службе. Он даже предоставил "выбор": оформить непригодность из-за брака с женщиной с инвалидностью или ограничения по состоянию здоровья" , – говорится в сообщении.

В ДБР напомнили, что задержали работника военкомата и других фигурантов в феврале 2024 года при получении 7 тысяч долларов. Задержанных отстранили от должностей, их обвиняют в получении неправомерной выгоды, совершенном по предварительному сговору группой лиц (по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

Задержанным грозит лишение свободы сроком до 5 лет.