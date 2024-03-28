FT: Украина строит 2000 км укреплений, прифронтвые зоны - под особым вниманием

Хочешь жить — копай окопы, это поговорка, которой придерживаются украинские солдаты с момента полномасштабного вторжения России два года назад. Российские подразделения не совершают наступательных операций на поле боя, как это было в феврале 2022 года. Но они достигают небольших успехов на юге и востоке Украины. Об этом пишет Financial Times.

"Российские войска выигрывают от сокращения запасов артиллерии и боеприпасов в Украине, но отсутствие надежных многослойных оборонительных линий — еще одна причина, по которой российская армия смогла продвигаться вперед и захватывать участки территории вдоль 1000-километровой линии фронта" , — сообщает Financial Times.

Ранее в этом месяце президент Владимир Зеленский заявил, что к концу весны Украина построит новые укрепления вдоль трех линий обороны общей протяженностью 2000 км. Накануне он посетил север Сумской области, чтобы проверить процесс строительства.

Координацией строительства занимается новая рабочая группа при Министерстве обороны Украины. Укрепления на первой линии выполняются военными частями, которые дислоцируются в этом районе, а вторая и третья линии — государственным агентством по восстановлению и развитию инфраструктуры с привлечением частных подрядчиков.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в этом году на строительство укреплений выделено более 30 млрд гривен (примерно 800 млн долларов). Зеленский сообщил, что основное внимание во время фортификационных работ уделяется прифронтовым районам, включая Авдеевку, Бахмут и Лиман в Донецкой области, Купянск в Харьковской области и Работино в Запорожской.

Эти новые оборонные сооружения аналогичны российским укреплениям, построенным в конце 2022 — начале 2023 года, которые помешали успешному контрнаступлению Украины. Только после неудачных попыток прорвать эти укрепления в прошлом году Украина убедилась, что ей следует сделать нечто подобное, считает бывший командир роты Евгений Дикий.

Дмитрий Лиховой, спикер объединенного прессцентра обороны Таврического направления сообщил, что часть новых оборонных сооружений возводят в районе к западу от Авдеевки. А начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш добавил, что стратегически важный город Часов Яр также укрепляют. Если Часов Яр будет захвачен, российские войска получат плацдарм для атаки на важные города Славянск, Краматорск и Константиновку.