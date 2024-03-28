В Украину приехала глава нижней палаты парламента Франции

Глава Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве сообщила о прибытии в Украину вместе с французской делегацией в четверг, сообщает Европейская правда.

Браун-Пиве рассказала в своем Twitter (Х), что цель визита – подтвердить поддержку украинского народа.

"Приятное прибытие в Украину вместе с Валери Рабо, Томасом Гасильюдом и Бенжаменом Хаддадом, чтобы подтвердить поддержку Национальной ассамблеей украинского народа", – отметила она.

Напомним, Национальная ассамблея – нижняя палата парламента Франции – 12 марта проголосовала за одобрение доклада премьера по стратегии поддержки Украины и заключенного двустороннего соглашения по безопасности.