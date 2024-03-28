Венгрия запрещала украинским военнопленным возвращаться домой до конца войны

Украинским военнопленным, которых страна-агрессорка РФ в прошлом году передала Венгрии, официальный Будапешт поставил условие не возвращаться в Украину до конца войны. Некоторые украинцы не согласились выполнять это условие и вернулись домой. Об этом пишет DW, сообщает Зеркало недели.

Так, 8 июня 2023 года 11 украинских военнопленных Россия сначала отправила в Стамбул, а оттуда – в Будапешт. В конечной точке назначения украинцев встретил, представитель Венгрии, который не представился. По рассказам самих военных, их поселили в гостиничном комплексе. Охрану к ним не приставили, в передвижении не ограничивали, но все же попросили не гулять по городу, пока они не получат статус беженцев. Мужчинам также разрешили позвонить своим родным и пригласить в гости.

Журналисты побеседовали с тремя из 11 военнопленных украинцев, переданных Венгрии. Они рассказали, что из них всех только один человек – этнический венгр. При этом один из украинцев рассказал, что его заставили говорить, что он венгр. В противном случае ему угрожали тем, что «увезут обратно».

Еще двое мужчин, с которыми пообщались журналисты, рассказали, что Венгрия выдвинула им условие – не возвращаться в Украину, пока не закончится война. Иначе, по версии венгров, «таких увольнений больше не будет».

По словам украинцев, пятеро военных нарушили это условие и уехали в Украину. Чтобы пересечь границу, они обратились в украинское посольство в Венгрии. Последнее предоставило помощь украинцам с документами и предоставило автомобиль для пересечения границы.

По словам бывшей представительницы уполномоченного по вопросам пропавших без вести в Закарпатской области Власти Рейпаши, после пересечения границы пятью военнопленными, таких «увольнений» больше не было.

Напомним, о передаче 11 украинских пленников Венгрии 8 июня прошлого года заявила Русская православная церковь. Венгерский вице-премьер Жолта Шемьен заявил, что «все это является жестом РПЦ в отношении Венгрии, ей эти люди обязаны своей свободой». В МИД Украины заявили, что украинское правительство не было проинформировано о переговорах между венгерской и российской сторонами и отметили недопустимость проведения таких переговоров за спиной Украины.