Бывшему главному фискалу Насирову снова уменьшили залог

Высший антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова до 26 мая, а сумму залога снизил с 70 млн грн до 65 млн грн. Такое решение было принято на заседании суда в четверг. Об этом проинформировала пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Лига.Бизнес.

"Суд частично удовлетворил ходатайства и применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей до 26 мая 2024 года. Вместе с тем суд в очередной раз уменьшил обвиняемому размер залога как альтернативной меры пресечения – с 70 млн грн до 65 млн грн" , — говорится в сообщении.

Насиров находится под стражей с октября 2022 года. Сумму залога для него сначала установили на уровне 523 млн грн, но потом постепенно начали уменьшать, и сейчас она уже в восемь раз ниже, чем вначале.

Насирова обвиняют в получении крупнейшей в истории Украины разоблаченной взятки – 722 млн грн в эквиваленте. По этому эпизоду ему грозит от 8 до 12 лет согласно ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки).

Также бывший глава Государственной фискальной службы обвиняется по ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса в связи с рассрочкой в 2015-2016 годах 2 млрд грн рентных платежей в интересах газовых компаний экс-депутата Александра Онищенко. По этому делу ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Романа Насирова уволили с должности в 2018 году из-за выявленного у него британского гражданства.