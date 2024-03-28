Шольц рассказал, когда последний раз общался с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц говорит, что не общался с главой Кремля Владимиром Путиным с декабря 2022 года. Об этом он рассказал Märkische Allgemeine, сообщает Европейская правда.

Канцлер вспомнил, когда в последний раз общался с главой Кремля.

"Наш последний телефонный звонок был в декабре 2022 года – до этого мы общались чаще" , – сказал Шольц.

За несколько дней до того, как Россия начала свою полномасштабную войну в феврале 2022 года, Шольц посетил Путина в Москве, где они сидели за длинным столом.

"За несколько дней до войны мы очень долго разговаривали лично в Москве. Помните тот длинный стол, за которым мне приходилось сидеть с ним, потому что он был обеспокоен коронавирусом? Мы обсуждали это более четырех часов" , – вспомнил Шольц.

Он добавил, что решение о прекращении войны находится в руках Путина.