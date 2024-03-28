Начал курсировать поезд Прага-Чоп: какая стоимость билетов

С 28 марта начал курсировать новый международный поезд между Прагой и Чопом. Поезд также курсирует через словацкий город Кошице.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

В украинском железнодорожном операторе отметили, что специально под запуск нового международного сообщения запустили новый внутренний дневной поезд №345/346 Черновцы — Чоп — Ужгород, расписание движения которого подстроено для комфортной пересадки на рейс в Прагу.

Стоимость билетов в/из Праги зависит от дня поездки и в среднем составляет около 1060 грн за сидячее место или 1700 грн за спальное место. Приобрести их можно на сайте чешского перевозчика RegioJet, в сотрудничестве с которым запустили поезд.

В чешском поезде доступны женские купе, ассортимент блюд и напитков из бортового меню, включая завтраки.

Время поездки между Прагой и Чопом составит около 13 часов, отправление из Праги ежедневно в 21:52, прибытие в Чоп в 10:35. В обратном направлении отправление из Чопа ежедневно в 17:35, прибытие в Прагу в 05:57.

Пограничный и таможенный контроль на украинской стороне будет осуществляться в международном терминале железнодорожного вокзала станции Чоп, на словацкой стороне – в вагонах поездов во время стоянки поезда на пограничной станции Чиерна-над-Тисоу, при этом пассажирам не нужно выходить из вагонов.