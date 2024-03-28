Буданов рассказал, что может измениться в случае "исчезновения Путина"

Исчезновение Владимира Путина вряд ли изменит ситуацию. Российское общество уже стало жертвой пропаганды и ненавидит Украину и коллективный Запад.﻿ Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Скоро точно ничего не изменится, сразу вам говорю. С резкими изменениями в РФ не может резко измениться их отношение к миру, их мировосприятие. Поймите, что они стали действительно жертвами своей же пропаганды. Это произошло, они это, признают, скажем так" , - сказал он.

По его словам, российское общество прокачано на ненависть к коллективному Западу и Украине.

"Даже если сейчас появится человек и скажет: "Знаете, останавливаемся!", даже если все остановилось - эта ненависть еще много лет будет влиять достаточно серьезно на все принятия решений, потому что все они будут исходить из позиций, что они - враги " , - добавил начальник ГУР.

Буданов предложил представить ситуацию, когда все остановилось, а Россия принесла извинения.

"Кто поверит России через год? Это необратимые процессы, которые уже прошли в обществе. Для этого нужны годы и работа" , - сказал он.

Буданов напомнил ситуацию после второй мировой войны.