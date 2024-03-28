В двух регионах могут ввести графики отключений – "Укрэнерго" (Обновлено)

В Хмельницкой и Одесской областях могут применить графики аварийных отключений электроэнергии из-за роста потребления.

Об этом сообщили в компании "Укрэнерго".

"С ростом потребления возможно применение ограничений в Одесской и Хмельницкой областях. На Криворожье отключения не прогнозируются" , - говорится в сообщении.

Пока графики отключений действуют только Харьковской области.

В течение суток планируется импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии и Молдовы. Общий объем импорта – 13087 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1494 МВт.