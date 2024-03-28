Африканская страна стала "крупнейшим" поставщиком запчастей для самолетов в РФ - СМИ

Согласно данным российской таможни, в 2023 году Габон неожиданно стал крупнейшим поставщиком запчастей для российских самолетов.﻿ Об этом пишет The Moscow Times, сообщает Экономическая правда.

Габонская компания Ter Assala Parts якобы экспортировала в РФ запчастей на сумму почти 1,5 миллиарда долларов, что превышает половину годового бюджета Габона. Эта компания не значится в Торговом реестре Габона, а по адресу ее регистрации в Либревиле находится жилой дом. Эксперты считают, что такая ситуация может быть результатом мошенничества.

Экономист Игорь Липсиц считает, что в этой схеме могут быть вовлечены высокопоставленные чиновники из обеих стран. Он предполагает, что правительство Габона может покрывать эту деятельность, а российское правительство дало на это "карт-бланш".

Ter Assala Parts поставляла в Россию запчасти для Boeing и Airbus, включая кислородные маски, шайбы, трубы, болты, гайки, кронштейны, регуляторы подачи топлива, б/у компьютеры и системы предупреждения.

Из Габона также было ввезено 15 подержанных двигателей для Boeing-737 и Airbus A320/A321 на сумму более 58 миллионов долларов.

Покупателями авиационных запчастей у Ter Assala Parts в российских таможенных декларациях значатся ООО "Объединение поставщиков" (1,2 млрд долларов), ООО "Квантум" (более 176 млн долларов) и ООО "Протектор" (более 48 млн долларов).