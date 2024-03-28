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В ОП опровергли слухи о контроле Telegram-каналов

В ОП опровергли слухи о контроле Telegram-каналов
Фото: president.gov.ua

Офис президента не контролирует ни один из Telegram-каналов, это "нонсенс". Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк, сообщает Лига.net.

"Официально говорю, что Офис президента не контролирует, я лично не контролирую Telegram-каналы. Считаю, что это вообще нонсенс – контролировать Telegram-каналы", – сказал он.

Что касается Telegram и медиа, то Подоляк считает, что "все это должно быть урегулировано" с точки зрения прозрачности и репутации.

"Чтобы вы оказали существенные влияния, абсолютно объективные, независимо от того, как я к вам отношусь, и как вы ко мне относитесь. Я не о себе лично, а о государстве в целом, об институциях", – отметил советник главы Офиса президента.

Подоляк говорит, что ему хотелось бы, чтобы только репутационные медиа влияли на те или иные процессы, но мир "не совсем такой, как нам бы хотелось".

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