Умеров призвал союзников предоставить больше систем ПВО

В Брюсселе состоялось заседание Совета Украина-НАТО, инициированное Киевом в связи с массированными обстрелами российскими войсками украинской критической инфраструктуры. Такая информация обнародована сегодня на сайте Миссии Украины при НАТО, сообщает Укринформ.

«В штаб-квартире НАТО 28 марта 2024 года состоялось чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов, созванное по инициативе украинской стороны в связи с ракетными обстрелами Россией украинской критической инфраструктуры» , - говорится в сообщении.

Как отмечается, в работе РУН принял участие министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал союзников о последствиях российских атак, мерах по реагированию, которые предпринимаются Украиной, и призвал государства-члены НАТО предоставить дополнительные системы ПВО и ПРО, а также ракеты к ним, чтобы защитить украинские города и граждан» , - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в течение нескольких минувших дней российские захватчики нанесли массированные ракетные удары по городам и поселкам Украины, в частности, по Киеву, Харькову, Одессе, Сумам, Запорожье, целенаправленно атаковали ДнепроГЭС, продолжая террор против мирного населения Украины.