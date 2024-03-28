РФ может готовить новое большое наступление летом – The Economist

С наступлением лета растет угроза нового масштабного наступления русских оккупационных войск по всей длинной линии фронта. Об этом пишет британское издание The Economist, сообщает Украинская правда.

Статью под названием "Россия готовится к новому большому наступлению вдоль длинной линии фронта" издание опубликовало в четверг.

В ней авторы указывают, что весна принесла на фронт некоторую приостановку боевых действий из-за невозможности техники продвигаться по влажной земле.

"Но это не продлится долго. С переходом весны в лето есть опасения, что Россия начнет новое большое наступление, как это было в прошлом году. И способность Украины сдержать его в этот раз выглядит гораздо менее уверенной, чем тогда. Именно поэтому ей необходимо срочно мобилизовать больше войск и построить более надежную оборону на линии фронта" , - говорится в материале.

Авторы также указывают, что промедление по решению оказания необходимой военной помощи со стороны США и Европы представляет риски, поскольку Россия "может прорвать недостаточные оборонительные линии Украины".

"Однако Украина не может просто обвинять своих союзников. Она также допустила ошибки. Одной из них является ее провал в вопросе человеческой силы. Россия готовится к очередной волне мобилизации с целью последующего большого наступления. Террористическое нападение на московский концертный зал 22 марта может действительно облегчить это задача для Владимира Путина, использующего его для того, чтобы заявить, что Россия должна быть сильной перед лицом кровожадных врагов" , - говорится в материале.

Авторы также пишут, что Украина "очень опоздала с укреплением собственных оборонных позиций", а "правительство все еще мечтает о новом контрнаступлении и боится мнения, что нынешняя линия фронта может превратиться в нечто вроде границы".