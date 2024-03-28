В ОП озвучили причины снижения рейтинга Зеленского

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк связывает снижение рейтинга президента Владимира Зеленского с тем, что сейчас война находится в периоде стагнации. Президент же активно ведет себя по поводу "объяснения войны как таковой", и люди ассоциируют ситуацию с ним. Об этом в интервью рассказал Михаил Подоляк, сообщает Лига.net.

Журналист отметил, что в декабре 2023 года Зеленскому доверяло 77% опрошенных, а уже в феврале 2024 - 64%, при чем сразу после увольнения главнокомандующего Валерия Залужного эта цифра снизилась до 60% (данные КМИС). Подоляка спросили, как он трактует эти цифры, и не видит ли он угрозу.

Советник главы ОП говорит, что спокойно трактует эти цифры. По его мнению, Президент активно ведет себя по поводу "объяснения войны как таковой" - то есть берет на себя много ответственности.

"То есть он всегда в центре событий и всегда это комментирует. И, безусловно, люди ассоциируют. Например, сегодня у нас период войны, который называется стагнация. В этой стагнации люди немного разочарованы - потому, что не понятно, как завтра будут происходить события, будет ли у нас достаточно оружия, будем ли мы продвигаться по линии фронта и так далее" , – пояснил советник главы ОП.

Также он связывает стагнацию с неопределенностью, будут ли увеличиваться или уменьшаться российские ракетные обстрелы, будет ли Украина иметь большие или меньшие возможности противоракетной обороны и т.д.

По словам Подоляка, такая ситуация и является стагнацией, и когда человек находится в этом периоде - то у него есть ответная реакция относительно "эмоционального восприятия ключевого лица, которое является распределительным в смысле информации о войне" (президента).

При этом, утверждает советник, с изменением ситуации у войны также изменится и рейтинг президента.

"В начале или внутри войны были определенные ожидания, были определенные результаты, вообще была совсем другая информационная картинка. Почему? Потому что люди, во-первых, не ожидали, что с Россией можно эффективно воевать, можно ей противодействовать - и люди поверили в себя. Сейчас стагнация, на этом этапе, безусловно, люди будут в чем-то разочарованы, хотеть быстрых результатов и т. д. Но как только эти результаты будут на поле боя - вы сразу увидите смену опять же общественных настроений. Поэтому я спокойно отношусь к этому" , - заметил он.

Подоляк также связывает состояние рейтинга с тем, что президент "не боится принимать непопулярные решения, не боится говорить об этом все, что мы сегодня чувствуем".

В частности, Зеленский говорит о "сложных временах, в которых мы находимся", акцентирует советник.

"Он сегодня постоянно говорит: да, времена сложные, потому что у нас есть определенные дефициты насчет оружия, есть определенные дефициты по концепции закрытого неба, то есть недостаточно систем противоракетных, таких как Patriot. Потому что Россия опять же понимает, что, например, против крылатых ракет эффективно работают и NASAMS и IRIS-T и т.д. Но против, например, баллистики или против сверхзвука работают только Patriot и т.д." , - пояснил он.

По мнению Подоляка, поскольку президент говорит обо всем этом - люди считают его "информационным лидером в рамках комментария о войне", и это безусловно отражается на рейтинге главы государства.

Советник признает, что рейтинг может снижаться и дальше, если стагнация будет продолжаться.