Экспорт из Армении в Россию увеличился втрое с 2022 года – СМИ

Экспорт Армении в Россию после внедрения санкций резко возрос, что вызывает обеспокоенность европейских партнеров по поводу возможного обхода ограничений, сообщает Укринформ.

Отмечается, что в 2022 году после внедрения западных санкций против Москвы в связи с ее вторжением в Украину экспорт Армении в страну-агрессорку вырос втрое, после чего удвоился в период с января по август прошлого года. Это послужило основанием для сомнений в соблюдении Арменией санкционного режима.

Как пишет Euractiv, с момента присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу, возглавляемому Москвой, Россия стала самым главным торговым партнером кавказской страны. Доля РФ в экспорте Армении после начала полномасштабного вторжения в Украину выросла еще больше. Так, в 2023 году на торговлю с Россией приходилось более 35% внешней торговли страны, в то время как доля Евросоюза составила 13% общего объема.

"Высокая зависимость армянской экономики от торговли с Россией практически сделала невозможным присоединение страны к санкциям против Москвы без риска беспрецедентного экономического спада" , – говорится в публикации.

В то же время в издании отметили, что такая ситуация не мешает попыткам правительства Армении медленно изменять геополитическую ориентацию страны в направлении Запада. Напротив, напряженность между Москвой и Ереваном, включая открытое несогласие с захватнической войной РФ в Украине, продолжает нарастать параллельно с увеличением объемов торговли.