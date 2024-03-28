В Кремле признали проблемы с получением денег за нефть
Страна-агрессор Россия действительно столкнулась с задержкой получения платежей за проданную нефть. Об этом сказал на брифинге спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает Корреспондент.
В частности, он прокомментировал публикацию Reuters о том, что банки Китая, Турции и ОАЭ производят расчеты за российскую нефть с задержками в несколько месяцев, поскольку они опасаются вторичных санкций стран Запада.
"Поскольку упомянутые вами страны находятся под беспрецедентным давлением финансовых и других властей США, а также ЕС, конечно же, эта работа ведется. Но ведется она в дискретном режиме. Мы работаем очень конструктивно с нашими партнерами и напряженно принимаем во внимание опасность от этого беспрецедентного давления, нарушающего все правила и нормы международной торговли и экономических отношений", - заявил Песков.