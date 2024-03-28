В Кремле признали проблемы с получением денег за нефть

Страна-агрессор Россия действительно столкнулась с задержкой получения платежей за проданную нефть. Об этом сказал на брифинге спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает Корреспондент.

В частности, он прокомментировал публикацию Reuters о том, что банки Китая, Турции и ОАЭ производят расчеты за российскую нефть с задержками в несколько месяцев, поскольку они опасаются вторичных санкций стран Запада.